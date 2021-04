Le chef de l'état-major interarmées sud-coréen à Hawaï pour une rencontre Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

Le chef de l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) s'est envolé ce matin pour Hawaï. Won In-choul doit y retrouver vendredi ses homologues américain et japonais Mark Milley et Koji Yamazaki. Ils échangeront sur la coopération militaire multilatérale en vue de promouvoir la paix et la stabilité tant dans la péninsule coréenne qu'en Asie du Nord-est.La dernière réunion trilatérale en face à face remonte à octobre 2019, aux Etats-Unis, lorsque Milley est entré en fonction. En novembre dernier, ils ont discuté par visioconférence et se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour résoudre les enjeux de sécurité dans la région Indo-Pacifique.Par ailleurs, le chef du JCS sud-coréen va discuter avec des hauts gradés des Etats-Unis du renforcement de la coopération militaire et des enjeux d’actualité. Il s'agit notamment du transfert du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre ainsi que des exercices conjoints entre Séoul et Washington.Won In-choul assistera également à la cérémonie de prise de fonction de l'amiral John Aquilino à la tête du commandement américain de la région indopacifique.