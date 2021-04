COVID-19 : le gouvernement envisage de financer le développement de vaccins sud-coréens

Photo : YONHAP News

Conséquence logique de l’augmentation des dépistages après le week-end, le bilan quotidien des cas de COVID-19 est plus élevé ce mercredi que les deux premiers jours de la semaine, avec 775 infections recensées en l’espace de 24 heures. Un décès supplémentaire a également été répertorié. Le taux de létalité atteint désormais 1,51 %.Côté vaccination, hier, quelque 175 000 personnes ont reçu une première dose, portant à 2 580 000 le nombre d’individus qui ont reçu au moins une injection. Jusqu’à aujourd’hui, un total de 14 293 cas d’effets indésirables ont été déclarés.Le gouvernement a une fois de plus appelé au respect des mesures barrières. Lors d’une réunion du centre de gestion de crise, le Premier ministre par intérim Hong Nam-ki a dévoilé les résultats des inspections d’urgence, lundi et mardi, de près de 2 000 établissements et lieux publics : 238 infractions y ont été relevées.L’exécutif a aussi annoncé qu’il allait autoriser rapidement l’éventuelle demande de vols irréguliers entre la Corée du Sud et l’Inde, dépassée par la crise sanitaire, et ce afin de faciliter le retour de ses ressortissants.Séoul s’apprête aussi à débloquer 68,7 milliards de wons (51 millions d’euros) pour financer le développement de vaccins par des laboratoires locaux d’ici début 2022 au plus tard.