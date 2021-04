Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé aujourd’hui une nouvelle mesure visant les cas contacts déjà vaccinés au COVID-19. Il s’agit pour l’essentiel de les libérer de la quarantaine de deux semaines, s’ils sont testés négatifs et ne présentent pas de symptômes.Afin de bénéficier d’une telle dérogation, ils devront se faire dépister à deux reprises pendant les 14 jours. Le nouveau dispositif entrera en vigueur le 5 mai.Même chose pour ceux qui rentrent après un déplacement à l’étranger. Bien entendu, ils devront s’être fait vacciner avant de quitter le territoire sud-coréen. Un test négatif est requis et ils ne doivent, eux non plus, manifester aucun symptôme.Les arrivants en provenance des pays les plus touchés par les variants, comme l’Afrique du Sud et le Brésil, ne sont pas concernés.