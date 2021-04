La baisse des naissances et des mariages s’est accélérée en février

Photo : Getty Images Bank

Le nombre mensuel des naissances recule pour le 63e mois consécutif.D’après les dernières données publiées par l’Institut national des statistiques (Kostat), en février, seuls 21 461 bébés sont nés en Corée du Sud, ce qui représente une baisse de 7,5 % en un an. Il s’agit du plus faible niveau pour un mois de février, depuis que cet institut a entrepris de collecter les données mensuelles en 1981.Le taux de natalité pour 1 000 habitants a régressé à 5,7, soit 0,2 de moins qu’un an plus tôt.Egalement en février, 23 774 personnes sont décédées, soit une diminution de 6,5 % par rapport à janvier 2020 et 6 morts pour 1 000 habitants. Le Kostat a expliqué que le nombre de décès avait décliné en particulier chez les 65-84 ans, estimant que cela était attribuable au fait que les seniors ont réduit leurs activités extérieures sous l’effet du COVID-19. Le solde naturel mensuel, c'est-à-dire la différence entre le nombre des naissances et des décès, reste alors négatif pour le 16e mois de suite.S’agissant du nombre de mariages, 14 973 unions ont été célébrées, soit une chute de 21,6 % en glissement annuel. Le chiffre n’a jamais été aussi bas pour un deuxième mois de l’année depuis 1981. Et 7 759 couples se sont séparés : -5,7 % sur un an.