La famille de l'ex-patron de Samsung Lee Kun-hee fait état de 20 000 milliards de wons d’héritage

Photo : YONHAP News

Six mois après la mort du grand patron de l’empire Samsung Lee Kun-hee, sa famille a dévoilé le montant de sa fortune laissée en héritage et les projets à mener dans le cadre de la responsabilité sociale du groupe.Selon un communiqué qu’elle a publié aujourd’hui, le défunt « Chairman Lee » a laissé derrière lui notamment les actions des deux principales filiales du conglomérat, Samsung Electronics et Samsung Life Insurance, des biens immobiliers et des œuvres d’art.Leur valeur totalise quelque 20 000 milliards de wons, soit 15 milliards d’euros. Et les droits de succession sont estimés à 12 000 milliards de wons (8,9 milliards d’euros), un record historique et l’équivalent de trois fois les recettes de l'Etat pour ces droits l’an dernier. La famille envisage un paiement échelonné sur une période de cinq ans.En ce qui concerne les projets de responsabilité sociale, la famille a décidé d’accorder 700 milliards de wons (520 millions d’euros) à la construction d’un hôpital et d'un institut de recherche affilié, spécialisés dans la lutte contre les maladies contagieuses. Elle déboursera aussi 300 milliards de wons (220 millions d’euros) pour les enfants atteints de cancer et de maladies rares.La famille fera en même temps don de 23 000 œuvres de la collection personnelle de l’ex-homme le plus riche de Corée du Sud. Parmi ces objets figurent des trésors nationaux et des peintures de Claude Monet, Joan Miro et Salvador Dali.