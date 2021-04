COVID-19 : Séoul envoie sa première aide médicale à l’Inde

Photo : YONHAP News

Comme il s’y était engagé, Séoul commence à envoyer de l’aide en Inde, en proie à une flambée sans précédent de l'épidémie de COVID-19.Hier dans la nuit, le gouvernement a fait partir d’abord 14 générateurs d’oxygène demandés par l’association de ses ressortissants sur place. Circonstances urgentes obligent, ces cargaisons sont acheminées par valise diplomatique et doivent donc arriver demain dans le pays d’Asie du Sud.La Corée du Sud y expédiera six autres unités la semaine prochaine. Elle envisage de fournir un soutien humanitaire et médical de plusieurs millions de dollars.La situation sanitaire en Inde est chaotique. Le pays affiche désormais un bilan de plus de 360 000 cas positifs et 3 000 morts par jour. Les hôpitaux sont saturés et confrontés à une pénurie d'oxygène médical.Actuellement, pas moins de 10 000 sud-Coréens sont toujours présents sur le territoire indien.