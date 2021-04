S&P maintient à AA la note de crédit de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Standard & Poor's (S&P) a annoncé, hier, maintenir la note de crédit de la Corée du Sud à « AA », en qualifiant de « stable » la perspective de son économie. La France, la Belgique et le Royaume-Uni sont classés au même rang. Il s’agit du troisième plus haut niveau après AAA et AA+.L’agence de notation américaine a notamment apprécié que l’économie sud-coréenne ait rapidement renoué avec la croissance en minimisant l’impact de la crise du COVID-19. Et de prévoir que le pays du Matin clair affichera une croissance économique plus solide que d’autres Etats à hauts revenus, ce qui contribuera à retrouver l’équilibre budgétaire dans un avenir proche. Elle a cependant évoqué les risques géopolitiques liés à la Corée du Nord ainsi que l’endettement des entreprises publiques comme facteurs ayant une incidence négative sur les finances publiques.S&P conserve cette notation depuis août 2016. A noter que Fitch et Moody’s évaluent le pays respectivement à « Aa2 » et « AA- » depuis décembre 2015 et septembre 2012.