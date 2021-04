COVID-19 : la campagne nationale de vaccination s’accélère

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé hier qu’à compter du 5 mai, les personnes ayant reçu deux doses d’un vaccin anti-COVID seraient libérées de la quarantaine de deux semaines, même si elles sont au contact d’un cas positif ou encore de retour d’un voyage à l’étranger. Les arrivants en provenance des pays les plus touchés par les variants, comme l’Afrique du Sud et le Brésil, ne pourront cependant pas en bénéficier.Aujourd’hui, on en sait un peu plus sur cette nouvelle mesure d’allègement. La dérogation ne sera pas accordée pour le moment à ceux qui se sont fait vacciner hors des frontières, jusqu’à ce qu’un accord de réciprocité soit conclu avec les pays concernés.Pendant ce temps, la campagne de vaccination s’accélère en Corée du Sud. 50 nouveaux centres ouvrent leurs portes aujourd’hui, ce qui permettra au pays d’administrer des sérums dorénavant à plus de 210 000 candidats chaque jour, au lieu de 170 000 jusqu’ici.L’exécutif a par ailleurs décidé d’indemniser quatre des neuf cas d’effets secondaires indésirables examinés par la commission dédiée. C’est la première fois qu’il arrête une telle décision. Ces quatre cas concernent des symptômes comme la fièvre, les douleurs musculaires ou encore les frissons, qui se sont manifestés en moyenne 13 heures et 30 minutes après l’inoculation.