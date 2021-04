Séoul dévoile son objectif 2021 pour le développement de ses relations avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Séoul a finalisé hier son objectif 2021 visant l’amélioration de ses rapports avec Pyongyang. Un objectif qui s’inscrit dans le cadre d’un troisième plan quinquennal de développement des relations intercoréennes établi en 2018, la deuxième année du mandat de Moon Jae-in.Ses enjeux prioritaires consistent à relancer le dialogue entre l’administration de Joe Biden et le régime de Kim Jong-un comme entre les deux Corées, en accord avec les trois principes de base fixés pour résoudre la question de la péninsule : « non à la guerre », « engagement réciproque pour la sécurité » et « coprospérité ».Concrètement, Séoul élaborera une stratégie coordonnée destinée à faire avancer, de manière substantielle, le processus de dénucléarisation et de paix sur la péninsule, et ce en travaillant en étroite coopération avec le nouveau gouvernement américain.En ce qui concerne les liens intercoréens, le Sud cherchera en toute priorité à créer une atmosphère favorable au règlement du dossier nucléaire du Nord. Pour ce faire, il déploiera ses efforts pour reprendre les pourparlers militaires et de haut niveau et rétablir aussi les canaux de communication entre les deux parties.Autres programmes en vue. Il s’agit d’ouvrir à terme une représentation permanente des deux Corées, dans leur capitale respective, de demander au Parlement de ratifier l’accord de Panmunjom, signé en avril 2018 entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, ou encore de relancer les échanges sportifs.Le ministère de la Réunification, chargé des relations avec le royaume ermite, a par ailleurs publié hier son nouveau livre blanc sur la réunification.