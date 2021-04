Corée du Nord : bientôt une zone spéciale d’exportation à Musan, à la frontière chinoise

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord créera une zone d’exportation de produits manufacturés à Musan, une commune à la frontière chinoise, connue pour sa mine de fer. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la KCNA.Selon cette agence de presse officielle du pays communiste, le comité permanent de l’Assemblée populaire suprême, le Parlement nord-coréen, a adopté samedi dernier un décret en ce sens. Et c’est le Nord qui exercera la souveraineté sur cet espace spécial, et son gouvernement ainsi que les institutions concernées élaboreront des mesures concrètes nécessaires.La KCNA n’a cependant pas donné de précision sur le projet. Elle s’est contentée de faire part de trois clauses du décret.Le régime de Kim Jong-un semble aménager la zone pour y fabriquer des produits à partir de matériaux en provenance de Chine et les réexporter vers ce pays. Il traverse une grave crise économique dans le sillage des sanctions onusiennes, qui l'empêchent notamment de détacher à l’étranger ses travailleurs, une source importante de devises étrangères pour lui.