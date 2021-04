Le climat des affaires au plus haut depuis 10 ans

Photo : YONHAP News

Les patrons sud-coréens retrouvent le moral. Le BSI, l’indice du climat des affaires publié aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), a grimpé en avril de cinq points en un mois, à 88 points. Le chiffre n’a jamais été aussi élevé depuis dix ans. Principale explication à cela : les exportations et la consommation des ménages au beau fixe.Pour être plus précis, l’indice a rebondi en particulier dans l’industrie manufacturière, de 89 à 96 points, et dans le secteur tertiaire, de 77 à 82 points.La banque centrale l’a calculé après avoir interrogé 3 255 entreprises, toutes filières confondues. Un peu moins de 70 % d’entre elles ont répondu.L’indicateur de sentiment économique (ESI), qui reflète à la fois la confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs, a lui aussi progressé de quatre points en glissement mensuel pour s’élever à 105,3 points.