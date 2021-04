JCS : les missiles tirés par Pyongyang en mars ont volé 600 km grâce à une manœuvre de « pull-up »

Photo : YONHAP News

Les engins tirés le 25 mars dernier par la Corée du Nord sont des missiles balistiques de courte portée qui ont survolé environ 600 km. C’est ce qu’a confirmé, aujourd’hui, l’état-major interarmées (JCS) au cours d’un briefing régulier du ministère de la Défense.Pour rappel, le jour du lancement en question, les autorités militaires avaient estimé qu’il s’agissait de « projectiles de courte portée » et non de « missiles balistiques », et que ceux-ci avaient effectué un vol de près de 400 km, alors que les médias nord-coréens parlaient d'une distance de 600 km.Le JCS a expliqué avoir modifié cette première conclusion suite aux analyses conjointes menées avec les Etats-Unis, étant donné que sur l’itinéraire des missiles se trouvaient des zones que les équipements de détection de l’armée sud-coréenne ne couvraient pas entièrement. Ces missiles auraient pu étendre leur portée en procédant à une manœuvre dite de « pull-up », ou redressement, en cours de vol, ce qui complique leur détection et leur interception en raison d’une trajectoire plus complexe que la traditionnelle parabole.