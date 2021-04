Biden : la force dissuasive dans la région Indo-Pacifique jouera un rôle similaire à celle de l’Otan

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a déclaré qu’il maintiendrait une forte présence militaire dans le bassin Indo-Pacifique pour contrebalancer l’influence de la Chine dans la région. Cette force jouera selon lui le même rôle que l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan).Joe Biden en a fait part dans sa première allocution devant le Congrès à la veille du cap symbolique de ses 100 jours de présidence hier heure locale, en dévoilant le contenu de son récent dialogue avec son homologue chinois Xi Jinping. Il a notamment affirmé avoir abordé, au cours de cet entretien, les pratiques commerciales inéquitables et la question des droits de l’Homme.En ce qui concerne les programmes nucléaires nord-coréen et iranien, le locataire de la Maison blanche les a une nouvelle fois qualifiés de « menace sérieuse ». Du coup, il s'est engagé à y faire face avec les alliés de son pays à travers la diplomatie et des moyens dissuasifs.Quant au COVID-19, le président démocrate a promis de faire des Etats-Unis un arsenal de vaccin pour les autres pays, comme ce fut le cas pendant la Seconde guerre mondiale.Enfin, pour surmonter la crise économique, il a proposé un plan d’aide d’envergure à travers l’augmentation des impôts sur les riches.