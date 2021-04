COVID-19 : le nombre de vaccinés pourrait atteindre les 3 millions dès aujourd’hui

Photo : YONHAP News

En 24 heures, le nombre de patients supplémentaires affectés par le COVID-19 a atteint 680 : 650 contaminations locales et 30 importées.Côté vaccination, plus de 2,8 millions d’individus se sont fait injecter une première dose. Ainsi, le gouvernement estime pouvoir atteindre son objectif initial qui est de vacciner 3 millions de personnes avant la fin de ce mois. Par ailleurs, il fait état de son projet d'achever, d’ici septembre, la vaccination de 36 millions d’habitants, soit 70 % de la population du pays.Dans ce contexte, l’exécutif a commencé à assouplir certaines mesures préventives pour les vaccinés, notamment l’autorisation des visites dans les hôpitaux de retraite. Et ces derniers ne seront plus soumis au confinement à leur retour de l’étranger s’ils sont testés négatifs.Cependant, les autorités sanitaires n'ont pas manqué d'appeler au respect des gestes barrières, vu le nombre quotidien de nouveaux cas à hauteur de 600 à 800. Le gouvernement envisage de fixer le niveau de distanciation sociale à appliquer pour les trois semaines à venir après avoir suivi l’évolution de la situation jusqu’à la fin de cette semaine.