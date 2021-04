Samsung Electronics : le bénéfice opérationnel frôle les 7 milliards d’euros au 1er trimestre

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a enregistré, entre janvier et mars, un bénéfice d'exploitation de 9 382,9 milliards de wons, soit près de 7 milliards d’euros, et un chiffre d’affaires de 65 388,5 milliards de wons, l’équivalent de 48,7 milliards d’euros, un record pour un premier trimestre.Il s’agit d’un bond de 45,5 % et 18,2 % respectivement par rapport à la même période l’an dernier.Cette belle performance s’expliquerait notamment par l’augmentation des ventes de smartphones et d’appareils électroménagers. En effet, sa branche mobile a engrangé le plus grand profit avec 4 390 milliards de wons (3,3 milliards d’euros).En revanche, le bilan du secteur des semi-conducteurs n’était pas à la hauteur des attentes, avec un gain opérationnel de 3 370 milliards de wons (2,6 milliards d’euros), en raison de l’accroissement des investissements pour construire de nouvelles usines, et de la fermeture provisoire, en févier, de son site à Austin aux Etats-Unis suite aux intempéries.