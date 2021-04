Première éclosion d’œufs d’ibis dans la nature en 42 ans

Photo : YONHAP News

Deux paires d’ibis ont récemment réussi à faire éclore leurs œufs dans la nature dans le district de Changnyeong, dans la province de Gyeongsang du Sud. C’est la première fois en 42 ans que des spécimens de cette espèce, classée « monument naturel », ont fait naître leurs petits dans la nature.D’après l’annonce faite par l’Administration du patrimoine culturel, deux œufs d’une paire d’ibis nés en 2016 ont en effet éclos mardi et hier. Et une autre paire, composée d’une femelle de deux ans et d’un mâle de cinq ans, ont également vu leur œuf éclore hier.Il s’agit du résultat du projet de protection de ces oiseaux en voie d’extinction à travers leur relâchement dans la nature. Dans le cadre de ce programme mené conjointement par le gouvernement et les collectivités locales, un total de 80 ibis ont été remis dans la nature depuis 2019, et 50 d’entre eux sont toujours en vie. Comme la part des mâles est actuellement plus élevée, l’administration envisage de relâcher davantage de femelles lors d’une troisième opération de ce genre prévue le 6 mai prochain.