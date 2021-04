Le Parlement adopte le projet de loi sur la prévention des conflits d’intérêts

Photo : YONHAP News

Il a fallu attendre huit ans. L’Assemblée nationale a voté hier le projet de loi relative à la prévention des conflits d’intérêts. Cet arsenal juridique concerne 1,9 million de sud-Coréens travaillant dans la fonction publique. Il consiste à les interdire de tirer un profit privé des informations qu’ils obtiennent dans le cadre de leurs activités professionnelles.L'adoption du texte a été perturbée jusqu'au bout. Un assistant d’un député ayant été testé positif au COVID-19, le Parlement avait dû retarder la réunion de sa commission sur la législation et les affaires judiciaires et son assemblée plénière. Il a pu enfin entériner, hier soir, une cinquantaine de projets de loi, y compris la disposition permettant aux travailleuses enceintes de recourir au congé parental avant l’accouchement.Cependant, un projet très litigieux n’a pas passé même le seuil de la commission permanente compétente. Il concerne l’indemnisation des petits commerçants et industriels pour leurs pertes subies à cause de la crise sanitaire.