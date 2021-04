DNI : Pyongyang pourrait tenter d’affaiblir l’alliance américaine pour recomposer son environnement sécuritaire

Photo : YONHAP News

Alors que l’administration Biden est entrée dans la dernière phase pour finaliser sa politique nord-coréenne, les autorités d’intelligence américaines continuent à dévoiler, les unes après les autres, leur évaluation sur la Corée du Nord.Hier, la commission des affaires militaires du Sénat a entendu la directrice du Renseignement national (DNI), qui se trouve à la tête des 15 services de renseignement, dont la CIA et le FBI.A cette occasion, Avril Haines a estimé que Pyongyang pourrait mener des actions agressives et déstabilisantes pour recomposer son environnement sécuritaire et chercherait aussi à affaiblir les relations entre les Etats-Unis et leurs alliés. Elle a précisé que le royaume ermite pourrait reprendre ses essais nucléaires et de missiles de longue portée.De son côté, la DIA, l’Agence d’intelligence de la défense rattachée au Pentagone, a pronostiqué que le Nord est susceptible de recourir à ses moyens nucléaire et balistique afin de renforcer sa position diplomatique. Bref, Pyongyang devrait fixer le calendrier et les modalités de ses nouvelles provocations selon le calcul diplomatique du dirigeant Kim Jong-un.Par ailleurs, les renseignements américains ont fait savoir, le 9 avril dernier, dans le rapport annuel d’évaluation des risques présenté au Sénat, que la pression actuelle ne suffirait pas à pousser le numéro un nord-coréen à changer fondamentalement sa stratégie extérieure.Ces analyses consécutives laissent penser qu’il sera décisif pour l’administration Biden de percer les intentions de Kim III pour arrêter sa politique nord-coréenne.