Moon Jae-in et Joe Biden tiendront leur sommet le 21 mai à Washington

Le président de la République effectuera une visite aux Etats-Unis le 21 mai prochain sur l’invitation de son homologue américain pour un tête-à-tête à la Maison blanche. C’est ce qu’a annoncé ce matin le conseiller de la Cheongwadae à la communication publique lors d’un briefing.Chung Man-ho a souligné que les deux pays avaient décidé d’organiser au plus tôt leur premier face à face malgré la crise du COVID-19, et que cela montrait bien l’importance de leur alliance. Et d’ajouter que Moon Jae-in et Joe Biden espèrent que cette rencontre sera l’occasion de réaffirmer la solidité de l’alliance Séoul-Washington et de développer davantage les relations complètes et réciproquement bénéfiques en s’appuyant sur l’amitié au plus haut niveau et entre les deux peuples.Le conseiller présidentiel a évoqué les sujets qui seront à l’ordre du jour : une concertation étroite pour dénucléariser entièrement la péninsule coréenne et y instaurer une paix permanente, la coopération pratique dans les domaines économique et commercial, et les défis à relever ensemble au sein de la communauté internationale, tels que le changement climatique et le COVID-19.La Maison blanche a confirmé elle aussi ce planning. Sa porte-parole a affirmé que le président Biden était impatient d’accueillir Moon Jae-in dans son bureau oval. Jen Psaki a espéré que ce sommet renforcera davantage l’alliance bilatérale et consolidera les relations profondes au niveau gouvernemental, mais aussi concernant les échanges humains et économiques.Ce tête-à-tête sera le deuxième sommet en présentiel que Joe Biden organise depuis son investiture. Le premier s’est tenu le 16 avril dernier avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga.Dans la perspective de son déplacement à Washington, le président Moon a avancé la date de sa nouvelle vaccination. Il s’est fait inoculer aujourd’hui une deuxième dose du vaccin AstraZeneca.