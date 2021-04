« Emploi de type Gwangju » : l’usine de Gwangju Global Motors voit le jour

Photo : KBS News

Le nouveau modèle de création d’emploi baptisé « emploi de type Gwangju », dont le projet a été lancé il y a sept ans, a enfin porté ses fruits. L’usine de Gwangju Global Motors (GGM) a été inaugurée, hier, en présence du président de la République. C’est la première fois depuis 23 ans qu’une usine d’automobiles voit le jour dans le pays.A cette occasion, Moon Jae-in a apporté son soutien sans réserve à ce projet, fruit d’un consensus social entre les citoyens, les collectivités locales, le patronat et les syndicats.La ville de Gwangju et Hyundai Motor ont investi dans ce projet en tant que 1er et 2e actionnaire de la nouvelle compagnie publique-privée. Un total de 570 milliards de wons, soit environ 424 millions d’euros, ont été débloqués.Les employés reçoivent des salaires moins élevés que ceux du marché. En contrepartie, la municipalité et le gouvernement leur offrent différentes aides et avantages liés au logement, au transport, à l’éducation, aux soins médicaux et aux loisirs culturels. Actuellement, 380 travailleurs sont embauchés. D’après les prévisions de la ville, plus de 900 postes en CDI et 11 000 emplois indirects devraient être progressivement créés.GGM projette de fabriquer un nouveau modèle SUV compact de moins de 1 000 chevaux développé par Hyundai Motor, dont le lancement est prévu en septembre prochain, pour ensuite en produire 100 000 unités par an.