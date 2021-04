Le gouvernement va fournir près de 1 700 robots cette année

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage de débloquer, cette année, 217 milliards de wons, soit environ 161 millions d’euros, pour développer les technologies robotiques et distribuer plus de 1 700 robots dans différents secteurs.Le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie a entériné, hier, la feuille de route pour l’année 2021 en la matière. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du 3e plan quinquennal de base pour le développement des robots intelligents annoncé en août 2019.Dans le détail, l’exécutif projette de promouvoir l’utilisation des processus robotisés dans davantage d’industries manufacturières, notamment l’aérospatial, la construction navale, la chimie et la bio-santé. Pour cela, il a pour objectif de mettre au point 32 nouvelles normes.Quant aux services, quelque 1 500 robots devraient être fournis notamment dans les secteurs de la logistique, de l’assistance aux personnes, de la médecine et des robots portables.Enfin, différentes aides et avantages financiers sont également prévus, tels que des prêts préférentiels pour les industriels du secteur robotique, un soutien pour la caution, et la mise en place de systèmes d’achats collectifs ou de location des automates.