BTS nommé dans 4 catégories aux Billboards Music Awards

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS a été nommé dans quatre catégories aux Billboard Music Awards (BBMA) 2021 : « meilleur duo/groupe », « meilleur artiste pour les ventes de chansons », « meilleure vente de chansons » et « meilleur artiste social ». C’est la première fois qu’un groupe ou chanteur sud-coréen cumule autant de nominations pour ces prestigieux prix américains. Le septuor a ainsi battu son propre record en la matière.D'après la liste des nominés dévoilée aujourd’hui sur YouTube, les Bangtan Boys ont été nommés pour la première fois dans les sections « meilleur artiste pour les ventes de chansons » et « meilleure vente de chansons » grâce au succès de son single « Dynamite ». Quant aux catégories « meilleur duo/groupe » et « meilleur artiste social », le groupe figure dans le palmarès depuis, respectivement, trois ans et cinq ans. Par ailleurs, il n'a pas cessé de remporter le prix du « meilleur duo/groupe » depuis 2017 et a reçu le prix de « meilleur artiste social » en 2019.La cérémonie de remise des prix aura lieu le 23 mai prochain à Los Angeles. Elle sera diffusée sur la chaîne NBC.