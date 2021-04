COVID-19 : le gouvernement prolonge de trois semaines la distanciation sociale

Photo : KBS News

L’exécutif a décidé de prolonger de trois semaines le niveau actuel de distanciation sociale et l’interdiction des rassemblements de plus de quatre personnes pour lutter contre le COVID-19. C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre par intérim lors d'une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), tenue ce matin.Hong Nam-ki a souligné qu’il n’est pas temps de se relâcher vu la situation hier. En effet, le nombre de nouveaux cas de contamination a atteint 661, dont 642 locaux et 19 importés, pour cumuler au total 122 007 testés positifs. Le pays déplore aussi trois décès supplémentaires liés à la pandémie, ce qui porte le bilan à 1 828 morts.Le chef du gouvernement par intérim a expliqué la prolongation de trois semaines, contre deux semaines habituellement, par le risque de contamination plus élevé guettant le mois de mai, qui est ponctué de trois grande festivités : savoir le Jour des enfants, celui des parents et l’anniversaire de Bouddha.Dans ce contexte, la campagne nationale de vaccination prend de l’ampleur. Jusqu’à présent, plus de 3 millions d’individus se sont fait injecter une première dose. Ce chiffre est enregistré deux mois depuis le lancement de cette opération. Il a fallu 39 jours pour voir le nombre de vaccinés dépasser le seuil du million, 17 jours pour franchir celui des deux millions, mais une semaine seulement pour arriver à trois millions.Le gouvernement espère qu’à ce rythme, le pays pourra atteindre l’immunité collective en novembre prochain. Et il promet quelques privilèges pour les vaccinés. Il s’agit de leur autoriser la visite de personnes hébergées au sein des centres hospitaliers de long séjour, ou de les libérer de la quarantaine s’ils sont cas contact ou de retour d’un voyage à l’étranger, sauf dans les pays où les variants sont détectés, même s’ils doivent se soumettre à deux tests PCR pendant deux semainesPar ailleurs, les kits d’auto-dépistage au COVID-19 sont en vente libre dans les pharmacies depuis hier. Ils permettent à l’usager de prélever lui-même un échantillon dans la narine sans l’aide de personnel médical. Le résultat est disponible en 15 à 30 minutes. Toutefois, il est conseillé d’utiliser ces autotests seulement à titre subsidiaire et de les compléter par un test PCR si nécessaire.Quant à l'Administration de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS), elle a commencé à mener un examen préalable à la demande d’autorisation de deux nouveaux vaccins contre le COVID-19, à savoir le sérum russe Spoutnik V et le produit du laboratoire américain Novavax.