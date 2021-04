Une association de réfugiés nord-coréens a envoyé des tracts anti-Pyongyang

Alors que la loi interdisant l’envoi de tracts anti-Pyongyang vers la Corée du Nord est entrée en vigueur à la fin du mois dernier, une ONG de réfugiés nord-coréens a procédé à cette opération prohibée à deux reprises entre dimanche et hier.C’est ce qu’on apprend de l’annonce faite par le président de « Combattants pour une Corée du Nord libre » (FFNK), Park Sang-hak, qui a dirigé cette manœuvre. Selon lui, son association envoyé au-delà du 38e parallèle dix grands ballons contenant quelque 500 000 prospectus et 500 petits livres dénonçant le régime de Kim Jong-un, ainsi que 5 000 pièces d’un dollar, et ce, depuis les provinces de Gyeonggi et de Gangwon, toutes deux proches de la zone démilitarisée (DMZ).C’est la première fois qu’une association ou un individu révèle avoir mené de tels actes après l’entrée en vigueur de la législation concernée.De son côté, le ministère de la Réunification a fait savoir qu’il réagirait à cet envoi conformément à l’esprit de la loi révisée après avoir vérifié l'exactitude des faits.