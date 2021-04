Le NSC souhaite que le sommet Moon-Biden permette la relance du dialogue avec Pyongyang

Photo : KBS News

La Cheongwadae a tenu, hier, une réunion du Conseil de sécurité nationale (NSC) sous la direction du conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Suh Hoon.Les participants ont notamment décidé de renforcer les efforts diplomatiques pour que la première rencontre entre Moon Jae-in et Joe Biden puisse contribuer à faire avancer le processus de paix dans la péninsule à travers la relance des pourparlers Séoul-Pyongyang et Washington-Pyongyang, et de consolider encore davantage l’alliance entre les deux pays.Sur le volet du commerce international, les ministères liés à la sécurité et à l’économie se concertent étroitement afin d’intensifier la coopération stratégique avec les Etats concernés sur fond d’exacerbation de la concurrence entre les Etats-Unis et la Chine dans différentes industries de pointe, notamment celle des semi-conducteurs.Enfin, les hauts officiels de l’Etat se sont également engagés à prolonger les mesures préventives face au COVID-19 et à conjuguer tous leurs efforts visant à protéger les ressortissants sud-coréens en Inde et en Birmanie.A cet égard, le gouvernement a fait acheminer, mercredi, d’abord 14 générateurs d’oxygène à l’ambassade de Corée du Sud en Inde avant d’annoncer, aujourd’hui, qu’il enverra 14 unités supplémentaires aux consulats généraux à Chennai et à Mumbai.