Endettement des ménages : le gouvernement durcit les conditions pour obtenir un prêt

Photo : KBS News

Sur fond de flambée des dettes des ménages, le plafond des emprunts qu’un individu peut contracter sera désormais déterminé en fonction de ses revenus.Les autorités financières ont annoncé la mise en œuvre de cette réglementation dite « ratio du service de la dette » (DSR), qui sera dorénavant appliquée aux individus. Jusqu’à présent, seules les banques étaient soumises à cette restriction.Ainsi, les foyers devront, progressivement à partir du 2e semestre, se faire octroyer des prêts dans la mesure où la part du total de leur dette, capital et intérêts compris, ne dépasse pas 40 % de leurs revenus annuels.D’autre part, le délai pour le remboursement du capital et des intérêts sera également raccourci. Ainsi, actuellement, pour calculer le DSR des emprunteurs, un délai de dix ans est accordé. Mais cette période sera raccourcie à sept puis à cinq ans dès juillet et l'année prochaine, respectivement.L’exécutif a pour objectif de baisser le taux d’augmentation de l’endettement des ménages, de 8 % actuellement, à 4 % d’ici 2022.