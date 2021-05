Bond de 41,1 % des exportations en glissement annuel

Photo : Getty Images Bank

Les exportations de la Corée du Sud ont augmenté de 41,1 % en avril sur un an, pour atteindre 51,19 milliards de dollars. Il s'agit de la plus forte hausse depuis plus de dix ans. C'est ce qu'a annoncé samedi le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieure et de l'Energie.En prenant en compte le nombre de jours ouvrables, les exportations journalières se sont élevées à 2,13 milliards de dollars, soit une hausse de 29,4 %. Quant aux performances mensuelles, elles n'ont cessé de progresser pour le 6e mois de suite depuis novembre dernier.La forte croissance de cet indicateur le mois dernier est attribuable à l'effet de base boosté par les mauvais résultats d’il y a un an, qui ont dégringolé de 25,6 %. S’y ajoute aussi la reprise économique plus dynamique que prévue. Effectivement, les expéditions cumulées vers l'étranger sur les quatre premiers mois de l’année ont atteint 197,7 milliards de dollars, le plus haut niveau jamais enregistré pour cette période.Parmi les 15 principaux secteurs en question, 13 ont connu une progression de plus de 10 %. Les exportations de semi-conducteurs ont gagné 30,2 %, alors que les ventes de voitures « made in Korea » ont grimpé de 73,4 %.La montée en flèche des exportations sud-coréennes a d'ailleurs été généralisée dans neuf destinations phares, dont la Chine et les Etats-Unis, un record dans un mois d’avril.Quant aux importations, elles ont progressé elles aussi le mois dernier de 33,9 % pour s'établir à 50,8 milliards de dollars, grâce à la reprise de la demande intérieure tout comme extérieure. Le commerce international du pays du Matin clair a ainsi dépassé 100 milliards de dollars en avril, soit la 3e meilleure performance mensuelle de son histoire.