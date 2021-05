COVID-19 : les rassemblements de plus de 4 personnes restent interdits jusqu'au 23 mai

Photo : YONHAP News

Ce lundi, la Corée du Sud a enregistré 488 nouveaux cas de contamination par le COVID-19 en 24 heures : 465 infections locales et 23 importées. Le chiffre est ainsi retombé en dessous du seuil des 500 au bout de sept jours. La baisse du nombre de dépistages durant le week-end est à l’origine de cette accalmie provisoire.Dans ce contexte, les mesures actuelles de distanciation sociale seront maintenues jusqu’au 23 mai prochain. Par conséquent, la zone métropolitaine de Séoul, comprenant la province de Gyeonggi et Incheon, ainsi que la deuxième ville du pays, Busan, et certaines villes de la province de Gyeongsang où la propagation du virus se poursuit, resteront au niveau 2 de gestes barrières, soit le troisième plus élevé. Les autres villes du pays sont au niveau 1,5.D’ailleurs, l’interdiction de tout rassemblement privé de plus de quatre personnes sera également prolongée de trois semaines. De même, les restaurants et les cafés situés dans les zones de niveau 2 doivent fermer leurs portes à 22 h.D’autre part, les autorités publiques suivent attentivement le progrès de la campagne de vaccination et l’évolution de la situation sanitaire dans le pays. Elles pourront renforcer les règles si elles ne parviennent pas à stopper la propagation de l’épidémie et si le nombre de nouveaux cas par jour dépasse en moyenne les 800.Selon les autorités sanitaires, le respect des mesures de distanciation sociale durant le début du mois de mai, où plusieurs fêtes comme la Journée des enfants ou celle des parents sont célébrées, sera crucial pour contenir la propagation du virus. Elles appellent donc la population à éviter au maximum les rassemblements familiaux afin de participer aux efforts de lutte contre l’épidémie.