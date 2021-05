Photo : YONHAP News

Son Heung-min cumule désormais un nombre de buts et de passes décisives à deux chiffres pendant deux saisons consécutives de Premier League.Hier, lors de la rencontre contre Sheffield United en 34e journée du championnat anglais, l'attaquant sud-coréen de Tottenham Hotspur a ajouté un point dans chaque catégorie en réalisant son 10e but et sa 10e passe décisive. Le match s’est achevé sur une victoire 4 à 0 des Spurs.Il s’agissait également du 16e but de Son en Premier League. Il a ainsi trouvé le fond des filets à 21 reprises cette saison.