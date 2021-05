Song Young-gil est élu à la tête du Minjoo

Photo : YONHAP News

Le Minjoo a un nouveau patron. Il s'agit de Song Young-gil, élu député à cinq reprises depuis 2000.En récoltant 35,6 % des voix lors de la convention nationale de la formation au pouvoir, qui s’est tenu hier, l’ancien maire d’Incheon l’a emporté sur son rival Hong Young-pyo, un ténor du groupe pro-Moon Jae-in, qui a obtenu 35,01 %, soit un écart d'à peine 0,6 point.Le nouveau chef du Minjoo est considéré comme un député plutôt rassembleur et un expert en diplomatie. Dans son discours prononcé juste après l'annonce de sa victoire, Song a promis de faire du parti présidentiel une « équipe unique » afin de lui permettre de remporter la prochaine présidentielle de mars 2022.Durant cette assemblée, le Minjoo a également élu les cinq nouveaux membres de son Conseil suprême : Kang Byung-won, Kim Yong-min, Jun Hye-sook, Back Hye-ryun et Kim Young-bae.La nouvelle direction du parti gouvernemental va devoir faire peau neuve afin de regagner la confiance des citoyens, déçus notamment de la flambée des prix de l'immobilier.Face à ce changement, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, a fait part de son souhait de voir son rival se concentrer davantage sur l’amélioration de la vie de la population. Quant au Parti de la Justice, une petite formation progressiste, il a sollicité une plus large coopération lors de l’élaboration des lois.