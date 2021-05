Séoul, Pékin et Tokyo soutiendront prioritairement les plus vulnérables

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, la Chine et le Japon partagent la nécessité de rester vigilants vis-à-vis de l’incertitude liée à la vitesse de reprise de l’économie, variable d’un pays à l’autre, même si les perspectives à l’échelle régionale s’améliorent avec la distribution de vaccins contre le COVID-19.Les ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales des trois pays ont ainsi adopté une déclaration conjointe à l’issue de leur réunion tenue ce matin par visioconférence.La Corée du Sud était représentée par Hong Nam-ki, vice-Premier ministre à l’économie qui assume aussi le rôle de chef du gouvernement par intérim, et Lee Ju-yeol, gouverneur de la Banque de Corée (BOK).Les participants sont également convenus de s’efforcer de concentrer leurs soutiens sur les classes gravement touchées par l'épidémie et d’assurer la stabilité du marché financier sur le long terme. Ils ont également salué l’entrée en vigueur du « multilatéralisme de l'Initiative de Chiang Mai ». Un projet révisé qui vise à mettre en place un arrangement pour le partage des réserves extérieures en vue d’un soutien mutuel des balances de paiement entre les pays de la région.Selon Hong, Séoul renforcera sa politique de croissance inclusive en faveur de la classe vulnérable ayant subi d’importants dégâts face à la pandémie de COVID-19. Dans la foulée, il a préconisé l’importance de créer des effets synergiques à travers la coopération trilatérale face aux enjeux liés au changement climatique, à la dénatalité et au vieillissement de la population.