COVID-19 : la Corée du Sud inquiète d'une éventuelle pénurie de vaccins d'AstraZeneca

La Corée du Sud pourrait faire face à une pénurie de vaccins d'AstraZeneca contre le COVID-19. Sur les 2 006 000 doses livrées dans le pays, quelque 1 829 000 ont été administrées jusqu'au 1er mai. Il ne reste donc qu'à peine 176 000 injections, un volume qui devrait être épuisé en deux jours, compte tenu du rythme quotidien d'inoculation.Faute de nouvelle livraison, la campagne pour la deuxième dose d'AstraZeneca, prévue à partir du 14 mai, sera fortement perturbée.Face à ces perspectives inquiétantes, le gouvernement se prononcera aujourd'hui via un point de presse sur la quantité restante de sérums et sur le planning vaccinal du 2e trimestre.Les autorités sanitaires avaient déjà suspendu, la semaine dernière, la réservation pour les premières doses du vaccin Pfizer, à quelques jours du lancement de la deuxième dose, en raison d’un manque de stock.Selon l'exécutif, cette suspension est survenue pour inoculer le plus grand nombre de personnes à haut risque et réaliser l'immunité au sein de cette population vulnérable.Pour l'heure, 3 395 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin, tous produits confondus, soit 6,6 % de la population totale.A noter qu'un décès supplémentaire a été signalé après la vaccination. Il s'agit d'une cinquantenaire morte six jours après avoir été inoculée le 24 avril. Le lien de causalité entre vaccin et décès est en cours d'examen.