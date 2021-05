Femme de réconfort : nouveau décès, seules 14 victimes en vie

Photo : YONHAP News

Une certaine Youn, « femme de réconfort » pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est éteinte hier soir, a fait savoir aujourd’hui le Conseil coréen pour la justice et la mémoire pour les questions d'esclavage sexuel militaire par le Japon.D'après l’organisation civique, cette dame a rendu son dernier souffle dimanche vers 22h à son domicile de Séoul. Sa disparition porte le nombre des survivantes déclarées auprès du gouvernement à 14. Dans le respect du souhait de la famille de la défunte, ses funérailles se dérouleront en privé.En relayant cette nouvelle, la ministre de l’Egalité des sexes et de la Famille, Chung Young-ai, a exprimé ses profondes condoléances. A cette occasion, elle s’est engagée à renforcer les soutiens politiques pour que les rescapées de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée japonaise durant la colonisation passent leurs vieux jours en bonne santé et en paix. Elle a ajouté que le gouvernement allait aussi mettre en place divers projets afin de faire retrouver l’honneur et la dignité aux victimes.