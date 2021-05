COVID-19 : rapatriement des sud-Coréens résidant en Inde

Photo : YONHAP News

Les ressortissants sud-coréens en Inde vont pouvoir regagner leur pays par des vols irréguliers : 173 personnes doivent décoller demain et 221 vendredi. Des vols supplémentaires sont prévus les 15 et 17 mai. C'est ce qu'a fait savoir le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) lors du point de presse tenu hier.Les lignes aériennes régulières ont été suspendues à partir du 24 avril entre le pays du Matin clair et l'Inde, ravagée par la recrudescence de la pandémie de COVID-19. Or, le gouvernement sud-coréen a autorisé le vol des avions affrétés pour rapatrier ses ressortissants restés sur place.Selon le protocole sanitaire pour l'ensemble des passagers débarqués à Séoul, il faut remettre les certificats de trois tests PCR négatifs réalisés 72 heures au maximum avant le voyage, juste après l'entrée sur le territoire, et à la fin de la quarantaine.Quant aux voyageurs en provenance d'Inde ou d'autres nations où les variants anglais, brésilien et africain se sont propagés, ils sont en plus sujets, dès leur arrivée, à un confinement de deux jours dans un centre de quarantaine public. Seuls les négatifs au test PCR pourront rejoindre leur domicile pour l'auto-confinement.