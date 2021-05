Sondage : les Etats-Unis plus importants que la Chine pour les sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Huit sud-Coréens sur dix considèrent que les Etats-Unis sont plus importants que la Chine pour le bien de leur pays. C'est ce que l'on a appris d'un sondage réalisé par Mono Research pour le compte de la Fédération des industries coréennes (FKI) auprès de 1 010 personnes âgées de 20 ans et plus.Selon son résultat révélé aujourd'hui, la cote de popularité des Etats-Unis est de 6,8 points sur 10 chez les sondés, contre 3,5 points pour la Chine. Chez les vingtenaires et trentenaires, ce chiffre s'élève à 6,9 et 7 respectivement pour le pays de l'Oncle Sam, tandis qu'il chute à 2,8 et 2,6 pour l'empire du Milieu.Pour des raisons plus pratiques aussi, la population sud-coréenne a préféré le lointain pays américain au proche asiatique. 70,7 % ont répondu que les USA étaient utiles pour la prospérité économique du pays du Matin clair, contre 16 % pour la Chine. Quant à la paix dans la péninsule, 75,9 % ont opté pour Washington au détriment de Pékin qui n'a obtenu que 16 % de réponses favorables.L'étude révèle toutefois que cet écart entre les deux géants devrait se réduire à l’avenir. En effet, seuls 65,7 % des sondés ont répondu que les Etats-Unis seraient toujours importants pour la Corée du Sud dans dix ans, soit 12 points de moins par rapport au présent. Par ailleurs, 24,2 %, soit 11,5 points de plus, ont choisi la Chine pour la même question.Les répondants favorables aux Etats-Unis ont mis en avant le partage de valeurs communes, dont la démocratie et l'économie de marché (41,4 %), et l'alliance pour la paix sur la péninsule (35,9 %).De son côté, la Chine a été plébiscitée pour la coopération économique qui ouvre aux entreprises sud-coréennes un immense marché doté de 1,4 milliard de consommateurs (55,4 %).