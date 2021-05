Le secrétaire d’Etat américain exhorte Pyongyang à saisir la chance d’une solution diplomatique

Photo : YONHAP News

Actuellement à Londres pour la conférence ministérielle du G7, le secrétaire d’Etat américain a une nouvelle fois souligné que la politique de l’administration Biden envers la Corée du Nord était bel et bien centrée sur la diplomatie et que son objectif restait la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Un dossier incroyablement difficile à régler au point qu’il n’a pas été tranché durant les dernières décennies, selon lui.Antony Blinken a ajouté que la nouvelle politique était une approche bien peaufinée et pragmatique, souhaitant que Pyongyang saisisse l'occasion de s'engager lui aussi sur la voie de la diplomatie. Il a alors affirmé que les Etats-Unis scruteraient de près les paroles et actes du régime de Kim Jong-un dans les jours et mois qui viennent.Le ministre américain a affirmé très clairement que la stratégie en question avait pour objectif de faire une avancée substantielle dans la sécurité des Etats-Unis, de leurs alliés et des troupes US qui sont présentes sur leur territoire.Washington officialise ainsi sa volonté de voir le royaume ermite désormais changer d’attitude à son égard.