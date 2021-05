Kim Oh-soo désigné au poste de procureur général

Photo : YONHAP News

Le président de la République a désigné hier l’ancien vice-ministre de la Justice Kim Oh-soo à la tête du Parquet général, un poste laissé vacant depuis la démission de Yoon Seok-youl. Celui-ci l’a quitté il y a deux mois à la suite d’un bras de fer avec le pouvoir.De fait, Moon Jae-in a validé la proposition de son ministre de la Justice, qui l’avait choisi parmi les quatre candidats recommandés la semaine dernière par la commission dédiée.Né en 1963 et ancien élève de la faculté de droit de l’université nationale de Séoul, Kim a successivement occupé des postes importants du Parquet et celui de vice-ministre de la Justice, de juin 2018 à avril 2020, donc sous Moon Jae-in, qui veut réformer le Parquet, le considérant comme trop puissant.Sa nomination officielle interviendra après une audition de confirmation à l’Assemblée nationale. L’intéressé a déclaré hier à la presse ressentir le poids extrême de la responsabilité d’être choisi pour diriger le ministère public en ces temps difficiles. Et de s’engager à faire de son mieux pour préparer d’abord son grand oral devant les députés.