Batterie de voitures électriques : les sociétés sud-coréennes menacées par leurs rivales chinoises

Photo : YONHAP News

La part des entreprises sud-coréennes dans la fabrication mondiale de batteries pour voitures électriques a reculé au premier trimestre par rapport à l’an dernier.Cette déconvenue s’explique notamment par la montée en puissance des sociétés chinoises. CATL a occupé à lui seul 31,5 % du marché, tandis que BYD et CALB pèsent respectivement 6,8 % et 2,7 %. La reprise des ventes de véhicules électriques dans l’empire du Milieu, amorcée au troisième trimestre 2020 qui s’accélère cette année, aurait joué en leur faveur.En revanche, les trois principales firmes du pays du Matin clair ont vu leur part de marché regresser à 30,9 %, contre 37,8 % il y a un an. LG Energy Solution a connu une progression de 89,3 % de ses ventes, fort du succès du « Model Y » de Tesla et d’autres véhicules de Volkswagen et Ford, mais sa part de marché a diminué de 24,6 % à 20,5 %. Celle de Samsung SDI est quant à elle passée de 7,7 % à 5,3 %, et celle de SK Innovation de 5,5 % à 5,1 %.Selon le cabinet SNE Research, les fabricants chinois qui pénètrent de plus en plus le marché étranger pourraient représenter une menace non négligeable pour leurs concurrents sud-coréens.