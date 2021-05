Fukushima : 63 % des sud-Coréens consomment moins de produits halieutiques

Photo : YONHAP News

63 % des consommateurs sud-coréens achètent moins de produits de la mer depuis que le Japon a décidé de déverser les eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan.Cette information provient d’un sondage réalisé le mois dernier par l’association Consumers Korea auprès de 500 personnes âgées de 20 à 59 ans.Résultat, 91,2 % des sondés font état de leur intention de réduire la consommation de fruits de mer et de poissons à cause de la décision de Tokyo. Alors que le rejet des eaux radioactives est prévu dans deux ans, les citoyens sont déjà hautement préoccupés par la sécurité de leur alimentation.Par ailleurs, 95,2 % des interrogés vérifient les informations sur l’origine des produits quand ils font leurs courses, et 77,9 % dans les restaurants ou lors de la commande de repas à domicile.Enfin, 69,6 % des répondants ne font pas confiance à la gestion de la sécurité des produits halieutiques nippons. En effet, 54,4 % réclament leur embargo dans le pays alors que 27,8 % plaident pour le contrôle plus strict sur ces produits « made in Japan » ainsi que sur leur radioactivité.