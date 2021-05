Les chefs de famille à Séoul ont 51,8 ans en moyenne

Photo : Getty Images Bank

Les chefs de famille à Séoul avaient en moyenne 51,8 ans l’an dernier, soit 2,9 ans de plus qu’il y a cinq ans. C’est ce que nous montre l’édition 2020 de l’enquête sur les indices des politiques urbaines réalisée par la municipalité de Séoul.D’après de résultat, les foyers de la capitale sud-coréenne sont composés en moyenne de 2,33 personnes, enregistrant une baisse de 0,31 par rapport à 2015. Les habitants vivant seul étaient les plus nombreux avec 33,4 %. Viennent ensuite les ménages de deux et trois personnes avec 25,8 % et 20,6 % respectivement. Les citoyens résidant à quatre et à cinq représentaient 15,8 % et 4,5 %.42,1 % des foyers étaient propriétaires de leur logement tandis que 31,3 % étaient locataires. 26,2 % étaient sous le système dit « jeonse », qui consiste à verser une grosse somme d’argent en caution au propriétaire sans payer de loyer.Par ailleurs, 20 % des foyers élèvent un animal de compagnie. Le chien était le plus répandu avec 74,7 %, suivi par le chat avec 16,1 %.63,8 % des Séouliens souhaitaient continuer à vivre dans cette plus grande ville du pays dans dix ans, soit une augmentation de 3,3 points sur un an.Cette étude a été menée en septembre et octobre derniers auprès de 20 000 ménages, 5 000 sud-Coréens et 2 500 étrangers.