Auditions de confirmation de 5 ministres désignés au Parlement

Photo : YONHAP News

Les commissions compétentes de l’Assemblée nationale ont organisé aujourd’hui les auditions de confirmation des candidats proposés le mois dernier par le président de la République pour diriger cinq ministères.Les candidats ont essuyé un feu de questions des députés, notamment ceux du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP). Avant même cette tribune, la première formation de l’opposition a pointé du doigt les manquements à l’éthique de certains d’entre eux et promis de tout décortiquer : leur passé et leurs qualifications pour la fonction publique, entre autres.Dans le camp d’en face, le Minjoo, au pouvoir, a insisté sur la nécessité de vérifier plutôt leurs compétences ou leur vision politique.Lim Hye-sook, Noh Hyeong-ouk et Park Jun-young, choisis respectivement à la tête du ministère de la Science et ceux de l’Aménagement du territoire et des Affaires maritimes, ont été dans le collimateur pour les irrégularités qu’eux-mêmes ou leurs familles avaient commises.