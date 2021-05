Coupe du monde 2022 : Pyongyang annonce son absence aux qualifications

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord ne prendra pas part aux qualifications de la Coupe du monde au Qatar 2022. Selon la Fédération coréenne de football (KFA), elle a annoncé le 30 avril dernier à la Confédération asiatique de football (AFC) son intention de sauter le deuxième tour des éliminatoires de la zone Asie.La raison de son absence est liée à la crainte du COVID-19. L’AFC a incité Pyongyang à revoir sa décision, d’autant qu’il reste encore du temps.Le royaume ermite fait partie du groupe H avec la Corée du Sud, le Turkménistan, le Liban et le Sri Lanka. Chaque équipe doit disputer huit matchs, mais les affrontements ont été suspendus depuis novembre dernier en raison de l’épidémie. La Corée du Sud a concédé le match nul contre la Corée du Nord le 15 octobre 2019 à Pyongyang.L’AFC a fait organiser le reste des rencontres dans un des pays de chaque groupe entre le 31 mai et le 15 juin. Dans le groupe H, la Corée du Sud est désignée comme le pays hôte. Elle avait prévu de rencontrer le Turkménistan le 3 juin, la Corée du Nord le 7, le Sri Lanka le 11 et le Liban le 15.