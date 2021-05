COVID-19 : les cas de variants représentent 15 % de l’ensemble des contaminations

Photo : YONHAP News

541 nouveaux cas de COVID-19 et six décès supplémentaires liés à la pandémie ont été répertoriés ces dernières 24 heures. La Corée du Sud compte désormais un total de 124 269 contaminations confirmées et 1 840 personnes mortes des suites du coronavirus. Le taux de létalité s’élève à 1,48 %.Le gouvernement s'inquiète de la propagation des variants, dont les cas représentent maintenant 14,8 % de l’ensemble des patients. Leur proportion s'est ainsi maintenue à deux chiffres pour la deuxième semaine consécutive.Afin de tenter de freiner cette expansion, l’exécutif a demandé aux collectivités locales de réaliser des tests de dépistage préventifs, et des tests PCR en cas de contact avec les patients atteints de souches mutantes.Selon le ministre de l’Intérieur, le numéro deux du centre de gestion de crise, si le taux hebdomadaire de reproduction est retombé en dessous de 1, avec 0,99, pour la première fois en cinq semaines, le bilan quotidien de l’épidémie restait toujours aux environs de 600 la dernière semaine.Du coup, Jeon Hae-cheol a une nouvelle fois appelé chacun des citoyens à respecter les mesures barrières, en particulier en ce mois de mai, où le risque de contagion grandit du fait de la Journée des enfants et de celle des parents ainsi que la fête de la nativité de Bouddha.