COVID-19 : le gouvernement veut rassurer à propos de l’approvisionnement en vaccins

Photo : YONHAP News

Face aux doutes sur l’approvisionnement en vaccins contre le coronavirus et par conséquent sur le calendrier des vaccinations, le gouvernement se mobilise pour les calmer.Lors d’une réunion extraordinaire sur la prévention contre l’épidémie tenue hier, l’exécutif a annoncé que la Corée du Sud allait recevoir un total de 14,2 millions de doses de sérums en mai et juin.Selon le ministère de la Santé, 8,9 millions de doses du produit d’AstraZeneca, commandées directement par Séoul et via le mécanisme international COVAX Facility, arriveront étape par étape à compter du 14 mai. Et les livraisons des 5,3 millions de doses restantes, celles de Pfizer, seront elles aussi effectuées avant fin juin.L’acheminement de 2,71 millions de doses des vaccins de Novavax, Moderna et Janssen dans le courant du premier semestre est aussi en consultation entre le gouvernement et ces laboratoires.Côté vaccination, elle sera dorénavant élargie à quelque 4,94 millions de personnes de 65 à 74 ans et près de 4 millions de 60 à 64 ans respectivement à partir du 27 mai et du 7 juin, avec le sérum d’AstraZeneca. Même chose pour les enseignants des premières années d’école primaire, de maternelle et de crèche de plus de 30 ans. Ils recevront eux aussi le vaccin du groupe suédo-anglais dès le 7 juin.Quant aux adultes de moins de 30 ans, l’inoculation du vaccin de Pfizer reprendra en juin. Les policiers, les pompiers et les soldats seront prioritaires.