Photo : YONHAP News

Après un début de semaine marqué par une forte baisse des actions vulnérables à la vente à découvert, de nouveau autorisée depuis hier, la Bourse de Séoul a repris des couleurs, ce mardi. La Kospi est en hausse de 0,64 % à 3 147,37 points, et le Kosdaq gagne 0,56 % à 967,2 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 351,05 wons (-0,22 won) et le dollar américain 1 122,6 wons (-1,4 won).