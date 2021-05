COVID-19 : entrée en vigueur aujourd’hui de la mesure dérogatoire pour les vaccinés

Photo : YONHAP News

Comme annoncé, c’est aujourd’hui que la nouvelle mesure visant les personnes vaccinées contre le COVID-19 entre en vigueur. Il s’agit de les exempter de l’obligation de se placer en quarantaine même si elles ont été au contact d’un cas positif ou encore de retour d’un voyage à l’étranger.Pour bénéficier de cette dérogation, les intéressés doivent avoir reçu les deux injections de sérum en Corée du Sud, et non hors des frontières, deux semaines doivent s’être écoulées après la dernière injection, et leur test PCR doit être négatif. Jusqu’à hier, quelque 60 000 individus ont été éligibles à une telle exonération.Autre consigne à respecter : les personnes concernées doivent se soumettre à deux dépistages supplémentaires pendant les 14 jours suivant leur éventuel contact avec un patient et leur rentrée après un déplacement à l’étranger. Les arrivants en provenance des pays les plus touchés par les variants, comme l’Afrique du Sud et le Brésil, ne pourront pourtant pas être libérés de l’isolement.Pour ceux qui se font vacciner à l’étranger, la décision sera prise après avoir conclu un accord de réciprocité avec les Etats concernés.