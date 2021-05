Rencontre aujourd’hui à Londres des ministres des Affaires étrangères sud-coréen, américain et japonais

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie sud-coréenne, américaine et japonaise doivent se rencontrer aujourd’hui à Londres, en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 élargi. Une première depuis février 2020.Leurs discussions porteront pour l’essentiel sur la nouvelle politique nord-coréenne de Washington et la situation dans la péninsule coréenne.Lundi, l’Américain Antony Blinken s’est déjà entretenu séparément avec le sud-Coréen Chung Eui-yong et le Japonais Toshimitsu Motegi pour leur présenter la stratégie de l’administration Biden sur le dossier nord-coréen. Aujourd’hui, les trois hommes échangeront sur les moyens de la mettre en œuvre ou de renouer le dialogue avec Pyongyang.L’attention se porte sur la possibilité que la Corée du Sud et le Japon en profitent pour reprendre leur communication de haut niveau, suspendue par leurs contentieux mémoriels.Chung est entré en fonction en février dernier. C’est donc la première fois qu’il rencontre en personne Motegi. Après sa prise de fonctions, le premier s’est dit prêt à voir le second à tout moment afin de réchauffer les relations entre leurs pays. Cela dit, ils ne sont même pas parlé au téléphone, Tokyo ayant refusé de le faire.Un tête-à-tête entre eux est aussi envisagé, également dans la capitale britannique. Il n’est cependant pas encore certain qu’il ait lieu.