Journée des enfants : Moon Jae-in rencontre en ligne des écoliers

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le 5 mai, c’est la journée nationale des enfants en Corée du Sud. Cette journée, la 99e cette année, est un jour férié. Habituellement, de nombreuses manifestations sont organisées dans tout le pays, et le président de la République invite des enfants à sa résidence de Cheongwadae. Mais crise sanitaire oblige, ces événements ont lieu en ligne ou leur format est réduit.Ainsi, Moon Jae-in a rencontré virtuellement les élèves d’une toute petite école primaire, celle de Doseong, située dans la province de Gangwon. L’établissement compte seulement 38 élèves. Il a alors regretté de ne pas avoir pu les inviter en personne au palais présidentiel et leur a souhaité des jours meilleurs où ils pourront s’amuser sans masque, sans se soucier du virus.Ses « hôtes » ont eux aussi exprimé leur espoir de voir le coronavirus disparaître au plus vite et de retrouver un environnement sain. Un espoir qui, selon le chef de l’Etat, permettra certes d’atteindre plus vite que prévu les objectifs en ce sens. Moon a d’emblée promis de construire une Corée du Sud où les enfants peuvent vivre heureux et en bonne santé et réaliser pleinement leurs rêves.