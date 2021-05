COVID-19 : 676 nouveaux cas en l’espace de 24 heures

Photo : YONHAP News

En l’espace de 24 heures, la Corée du Sud a recensé 676 nouveaux cas de COVID-19 et sept décès supplémentaires liés à l’épidémie, portant désormais à 124 945 et 1 847 le nombre des contaminations confirmées et celui des individus morts des suites du coronavirus.Côté vaccination, hier, quelque 93 000 personnes se sont fait vacciner en première ou en seconde dose. Depuis le coup d’envoi de la campagne le 26 février, pas moins de 3 500 000 sud-Coréens ont reçu une première injection et 290 000 les deux injections.Si la vaccination se poursuit, le risque d’une quatrième vague est encore réel, en particulier dans la région métropolitaine de Séoul et dans la province de Gyeongsang du Sud, dans le sud-est du pays, selon le ministre de la Santé. A Ulsan, une ville de cette province, les variants risquent de se propager.Des cas groupés ont été détectés dans une ville du Gangwon, où vivent un nombre considérable de travailleurs étrangers. Un centre de dépistage y a été installé et les enquêtes épidémiologiques sont en cours. Afin de contenir l’expansion, le niveau de distanciation sociale a été relevé à 2, le troisième plus élevé sur une échelle qui en compte cinq.