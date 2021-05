A Londres, Chung Eui-yong s’est entretenu avec son homologue de Brunei

Photo : YONHAP News

Toujours dans la capitale britannique où se tient la conférence ministérielle du G7 élargi, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu hier avec son homologue de Brunei.Chung Eui-yong et Erywan Yusof sont alors convenus de promouvoir la coopération entre leurs pays dans les secteurs d’intérêt commun tels que le BTP et le tourisme.Le visage de la diplomatie sud-coréenne a promis de continuer à travailler main dans la main avec l’Association des nations du Sud-est (Asean) pour lutter conjointement contre la pandémie de coronavirus et rétablir rapidement l’économie impactée par cette crise sanitaire. Dans le même temps, il a salué le leadership de Brunei, qui a réussi à obtenir le mois dernier un consensus en cinq points visant à trouver une solution pacifique à la situation en Birmanie.Sachez que l’ancien protectorat britannique assure actuellement la présidence tournante de l’Asean, qui a elle aussi été invitée à la réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe élargi des sept pays les plus industrialisés de la planète.Chung devait aussi rencontrer hier son homologue indien. Un rendez-vous pourtant annulé après que deux membres accompagnant celui-ci ont été testés positifs au COVID-19.Aujourd’hui, il doit aussi avoir une série d’entrevues bilatérales avec les ministres canadien, allemand et de l’Union européenne.